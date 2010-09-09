В Киеве выявлен мощный «конвертационный центр»

Столичные налоговики выявили «конвертационный центр», сделки которого составили около 90 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, в ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники налоговой милиции установили, что к преступной группировке причастны три человека: два украинца и гражданин Российской Федерации. Основатели «центра конвертации денег» четко распределили свои обязанности. В частности, один из организаторов преступной группировки – 41-летний выходец из Винницкой области, директор ООО «Д», вел переговоры с клиентами-заказчиками «услуг», осуществлял руководство фиктивными предприятиями, которые задействованы в преступной схеме. Другой соорганизатор «конвертцентра» - 44-летний гражданин России, занимался расширением схемы деятельности и внедрением новых направлений «ведения» хозяйства, регистрацией новых фиктивных СГД, а третий – 33-летний киевлянин отвечал за наличные и текущие счета фиктивных предприятий.

При проведенные обыска офисного помещения сотрудниками налоговой милиции было изъято 8 печатей разных предприятий, ноутбуки, налоговые накладные, документы финансово-хозяйственной деятельности. В частном доме одного из основателей «конвертационного» центра налоговики нашли и изъяли ноутбук с установленной системой «Клиент-банк» (база данных перемещения наличности между предприятиями-заказчиками, фиктивными и транзитными предприятиями).

Сейчас осуществляются все необходимые меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещению ущерба, нанесенного государству незаконной деятельностью.