Эксперты: новый Налоговый кодекс уничтожит средний класс в Украине

Эксперты прогнозируют, что новый Налоговый кодекс Украины уничтожит средний класс. Такое мнение они высказали экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина относительно вероятности принятия Налогового кодекса парламентом Украины, а также о достоинствах и недостатках этого документа.

Президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР считает, что вероятность принятия Налогового кодекса Верховной Радой достаточно высока. «Если у нас есть вертикаль власти, то его обязательно примут и отчитаются о победе. Но проблема заключается в том, что этот документ будет противоположным замыслу того, каким он должен быть. Меня больше всего забавляет идея авторитарной власти о проведении либеральных реформ. Это, в принципе, возможно, но если вы не поручаете эти реформы бюрократии», - отметил эксперт. А.ПАСХАВЕР считает, что за два месяца подготовка такого сложного идеологического документа, причем из старых разработок, не может привести к качественному результату. «Та же Россия принимала последовательно, по разделам, от общего к частному, и это был длительный процесс – несколько лет», - привёл пример эксперт. Он полагает, что принятие кодекса требует публичного и, прежде всего, научного обсуждения: «Обсуждение научной общественностью, а не только бюрократами, которые занимаются налогообложением. Обсуждение принципов налогообложения, а потом построения от этих принципов. А этот Налоговый кодекс подготовили для налоговой инспекции. И я не понимаю, почему их обвиняют в этом. Они и должны были это сделать. А виноваты не те, кто готовил, а те, кто поручил готовить Налоговый кодекс таким людям», - высказал мнение А.ПАСХАВЕР.

Народный депутат Украины от «БЮТ-Батькивщина» Олег ЛЯШКО полагает, что достаточно скоро документ будет принят, хотя представители фракции БЮТ голосовать за него не намерены. «Я думаю, что большинство за него проголосует. Сначала голосуют, а потом чешут затылки, как было с законом о выборах в местные органы власти. Сначала голосуют, отклоняя все поправки, а потом созывают внеочередную сессию», - отметил депутат. О.ЛЯШКО прогнозирует, что нынешнее правительство планирует на следующий год формировать бюджет на новом Налоговом кодексе. «Но мы не будем голосовать за этот документ, потому что Налоговый кодекс за всеми этими разговорами о снижении налогообложения и прочим преследует цель, в первую очередь, уничтожить средний класс, потому что, фактически, всё налогообложение ложится на плечи людей среднего достатка. И, фактически, этот Налоговый кодекс формирует в Украине два слоя населения – самых бедных, люмпенизированных, и самых богатых», - отметил О.ЛЯШКО. Он убежден, что с принятием нового кодекса среднего класса в стране уже не будет, потому что то, что предлагается правительством, это его фактическое уничтожение. Депутат подчеркнул, что на самом деле кодекс расширяет налогообложение, а не уменьшает его. «В случае принятия пункта о налогообложении депозитов, пропадает такое понятие, как банковская тайна, и происходит разглашение ведомостей о клиентах банка. Это, с моей точки зрения, основные недостатки кодекса, а их гораздо больше. Мы не будем голосовать и поддерживать уничтожение среднего класса, который и так, на протяжении последних двадцати лет, еле становился на ноги, а этот кодекс его добьет окончательно», - заявил народный депутат.

Народный депутат Украины от Партии регионов Олег ЦАРЁВ надеется, что документ будет принят Верховной Радой: «Возможно, с какими-то замечаниями, но я прогнозирую, что он будет принят». Народный депутат допускает, что в документе есть погрешности: «По поводу налогов на депозиты. То, что касается банковской деятельности. Сумма 200 тыс. гривен – это норма спорная. Насчёт недвижимости: 10 гривен – от недвижимости свыше 100 кв. м на семью – это небольшой налог. И администрировать этот налог будет несложно – недвижимость вся в одном месте учтена – в БТИ. А в деревне таких больших домов люди, у которых нет дохода, не держат. Либо давно продали и живут в нормальном доме – 2-3 комнаты – обычный сельский дом, – либо, если человек зажиточный, у него есть ферма, большой дом, то наверняка, у него есть доход. По количеству членов семьи это не будет составлять большую сумму. С моей точки зрения, этот налог, в принципе, оправдан. И как документ кодекс прогрессивный. Он давно нужен, и внедрять его надо», - сказал О.ЦАРЁВ.

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО полагает, что вероятность принятия нового Налогового кодекса достаточно высока. «В этом прямо заинтересовано правительство, которое хочет принять бюджет 2011 года уже на новой налоговой основе. Другое дело, что даже в ближайшем окружении ЯНУКОВИЧА нет единства мнений по многим принципиальным вопросам налоговой реформы. Отсюда – определенный разнобой в оценках и заявлениях Николая АЗАРОВА, Бориса КОЛЕСНИКОВА, Андрея КЛЮЕВА, Ирины АКИМОВОЙ, не говоря уже о Сергее ТИГИПКО. Судя по всему, проект Налогового кодекса будут существенно дорабатываться уже на ходу, будут согласовывая различные взгляды и подходы отдельных представителей правящей команды, которые влияют на формирование экономической политики Президента и правительства», - сказал эксперт. В.ФЕСЕНКО считает, что окончательно документ можно оценить только после официального его обнародования: «Этого документа пока нет ни на правительственном портале, ни на сайте Минфина. Пока мы можем оценивать только заявления и комментарии официальных лиц, а не сам документ», - отметил он. В.ФЕСЕНКО убежден, что Налоговый кодекс нужен как свод актов, регулирующих и систематизирующих налоговую политику. По его словам, плюсы этого документа, исходя из того, что известно, заключаются в стремлении постепенно снизить налоговое бремя на бизнес, задействовать современный налоговый инструментарий (например, налог на недвижимость), убрать многие лазейки уклонения от налогов (в том числе, через единый налог). А вот критические оценки связаны, в основном, со стремлением усилить чисто фискальные и административные подходы к налоговой политике. «Именно это напугало украинский бизнес. Много вопросов к отдельным новациям, например, налог на депозиты. Как это часто бывает, дьявол может скрываться в деталях. В любом случае не стоит ожидать идеального документа. Его не может быть по определению. С налогами связано очень много противоречий и конфликтов интересов, поэтому задача разработчиков должна заключаться в поиске приемлемого баланса различных экономических и социальных интересов и в подготовке системного документа», - подытожил эксперт.