Правительство намерено укреплять права инвесторов – Колесников

Правительство приложет максимальные усилия для укрепления прав инвесторов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, это подчеркнул вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ во время интервью в Кринице Гурской (Польская Республика) в рамках открытия XX Экономического форума.

«Все, что могло сделать правительство в плане либерализации экономики, оно уже сделало. Осталось получить доверие парламента и подпись Президента. Далее мы будем только укреплять права инвесторов, потому что европейские инвестиции должны себя чувствовать в Украине комфортно. Это наша задача», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, Украина обеспечит гарантии прав инвесторов, права нерушимости частной собственности. «Украина открыта для инвестиций. Все будет зависеть от работы с инвесторами в реальном секторе», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что Украина подготовила один из наиболее либеральных Налоговых кодексов в Европе. Он сообщил, что в общественных обсуждениях этого документа принимали участие ассоциации всех секторов украинской экономики.