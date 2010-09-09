FOREX CLUB: обзор рынка кредитования

Украинцы стали брать больше новых кредитов, чем выплачивать ранее взятые, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине. По их данным, объем кредитного портфеля физлиц в гривне растет второй месяц подряд и в августе достиг 60,522 млрд. грн.

В основном в стране восстанавливается розничное кредитование и автокредитование. Тем не менее, появляются и первые признаки восстановления ипотечного кредитования. Из 50 крупнейших банков количество тех, которые выдают автокредиты, увеличилось за август с 19 до 21. С кредитованием вторичного жилья на данный момент уже работают 15 банков, с кредитованием первичного жилья - 10.

По мнению Николая ИВЧЕНКО, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, это является положительным сигналом для рынка, который, с одной стороны, демонстрирует повышение доверия финучреждений к населению и желание коммерческих банков возобновить работу в данном сегменте. С другой стороны, это свидетельствует о повышение потребности населения брать кредиты и уверенности в способности их возврата на фоне роста реальных доходов на 9,3% за семь месяцев 2010 года. Однако, как прогнозирует эксперт, несмотря на некоторую активизацию в данном секторе, кредитный портфель физических лиц в гривне по итогам года все равно сократится. Реальное восстановление объемов кредитования населения произойдет только в 2011 году.

Кредитный портфель физических лиц в иностранной валюте в августе сократился на 1,18% до 153,287 млрд. грн. (19,437 млрд. долларов США). Основной причиной сокращения данного показателя остается запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте. Доля кредитов физических лиц в иностранной валюте на фоне плавного увеличения кредитования в гривне и сокращения кредитного портфеля в иностранной валюте постепенно падает, и на начало сентября составила 71,7%, тогда как на начало января - 72,7%, подчеркивает эксперт.