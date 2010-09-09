Выплаты вкладчикам "Земельного банка" будут идти через "Укрсоцбанк" с 15 сентября

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого "Земельного банка" (г. Харьков) через "Укрсоцбанк" (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте фонда.

Компенсации будут выплачиваться с 15 сентября по 2 ноября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 12 мая 2010 года ввел временную администрацию, а с 2 августа 2010 г. отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации ПАО «Земельный банк».

Справка УНИАН. Харьковский акционерный коммерческий «Земельный банк» зарегистрирован в октябре 1991 году.

По данным НБУ, на 1 июля 2010 года акционерами «Зембанка» являлись страховая компания «Лемма», прямое участие – 99,7239% и президент СК «Лемма» Сергей ЧЕРНЫШОВ, прямое участие – 0,0007%, опосредованное – 99,7239%.