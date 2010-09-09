Цена золота незначительно снизилась

Цены на золото в четверг незначительно снижаются из-за укрепления курса американской валюты, динамика которой обычно противоположна изменению стоимости металла, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 12.36 мск подешевел на 0,1 доллара - до 1257,4 долларов за тройскую унцию.

По состоянию на 12.30 мск четверга доллар к евро вырос до 1,2684 доллара за евро против 1,2715 доллара за евро в предыдущую торговую сессию. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США в четверг вырос на 0,22% - до 82,77 пункта.

Кроме того, дополнительное давление на стоимость золота оказывает рост мировых фондовых рынков. Так, ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме материкового Китая, закрылись в четверг в зеленой зоне в пределах 0,3-0,8% на сильных статданных по рынку труда Австралии и снижении опасений, связанных с долговыми проблемами в Европе.

Ведущие американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в среду на 0,4-0,9%, а большинство европейских бирж по состоянию на 12.31 мск выросли в среднем на 0,1%.