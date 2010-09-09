Прогноз Литвина: Налоговый кодекс примут к середине октября, госбюджет - к декабрю

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент примет новый Налоговый кодекс к середине октября, а также на его основе Государственный бюджет на 2011 год – к 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит в г. Буча Киевской области.

«Мы делаем все, чтобы новый Налоговый кодекс можно было принять к середине октября», - заявил он.

В таком случае, также считает В.ЛИТВИН, государственный бюджет на 2011 год на основе нового налогового законодательства будет принят уже к 1 декабря.