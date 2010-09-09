Госфинуслуг: ГП изучает вопрос нецелевого использования 47 млн.грн. руководством "Первого кредитного общества"

Госкомфинуслуг располагает документами, которые сейчас являются предметом изучения Генпрокуратуры Украины, о нецелевом использовании должностным лицом одесского кредитного союза «Первое кредитное общество» 47 млн. грн., которые переведены на кредитную карточку одного из руководителей кредитного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовал на пресс-конференции в Одессе председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василий ВОЛГА.

«Хотя вкладчикам этого кредитного союза, - отметил он, - не выплачено 55 млн. грн., в связи с чем Госкомфинуслуг отстранила весь состав Правления и Наблюдательного совета «Первого кредитного общества» от управления финансовым учреждением, и назначило временную администрацию кредитного союза во главе со Светланой CЛОБОДЕНЮК сроком на 6 месяцев». В случае необходимости, срок полномочий временного администратора будет продлен согласно отдельному решению Госкомиссии.

Временному администратору, подчеркнул В.ВОЛГА, предстоит «разработать план финансового оздоровления КС «Первое кредитное общество», организовать выполнение кредитным союзом обязательств перед его членами и третьими лицами, а также устранить допущенные нарушения законодательства о финансовых услугах и предотвратить создание кризисных явлений, которые могут привести к невыполнению принятых кредитным союзом обязательств».

«Кредитный союз получит рефинансирование, - заверил председатель Госкомфинуслуг, - и вкладчикам будет выдано 55 млн. грн., которые не выплатило «Первое кредитное общество», возглавляемое Андреем АЗАРОВЫМ. После вывода кредитного союза в рабочее состояние из него уйдет временная администрация».

По словам В.ВОЛГИ, специалистами Госкомфинуслуг вскоре будет наведен порядок в «Первом кредитном обществе». Все, кто виновен в сложной ситуации, которая возникла в кредитном союзе, а также лица, препятствующие выполнению функций центральных органов исполнительной власти, будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.