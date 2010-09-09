Янукович требует обеспечить автоматическое возмещение НДС добросовестным налогоплательщикам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость обеспечить автоматическое возмещение НДС добросовестным налогоплательщикам.

Как сообщает пресс-служба, об этом глава государства сказал в своем выступлении на заседании Совета регионов в г. Буча (Киевская обл.).

“Добросовестные налогоплательщики должны получать его автоматически. Прекратите морочить голову. Я говорю это уже много раз. Имейте в виду - мое терпение лопнет. Пока еще только одни разговоры ”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и главе Государственной налоговой администрации Александру ПАПАИКЕ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигаций внутреннего государственного долга на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

По информации первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на сегодня предъявленная к возмещению сумма НДС оценивается в около 23 млрд. грн., при этом она не уточнила объем просроченной задолженности.