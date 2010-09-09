Доллар и евро немного подешевели

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9230/7,9315 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9225/7,9285 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9155/7,9205 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:20 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривня по курсу 7,9082/7,9200 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2561/0,2564 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2566/0,2569 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2564/0,2567 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 30,85 рублей за доллар (-0,0490).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2673/1,2676 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,2720/1,2722 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0385/10,0515 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0710/10,0805 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,0715/10,0805 грн./евро.