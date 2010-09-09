Бывшие работники банка «Форум» заявляют о действиях правления, наносящих вред их репутации

Экс-руководители региональных подразделений банка «Форум» заявляют, что правление этого кредитно-финансового учреждения своими действиями наносит вред их деловой репутации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили бывший управляющий филиала АКБ "Форум" в г. Днепропетровске Сергей КАЛУГИН, бывший управляющий АКБ "Форум" в г. Хмельницкий Виктор САВЧУК и бывший заместитель управляющего АКБ "Форум" в г. Днепропетровске Сергей СЛЫНЬКО.

«Правление банка «Форум» сознательно вредит моей деловой репутации, подавая потенциальным работодателям сфабрикованную, не соответствующую действительности информацию о моих деловых качествах и профессиональном уровне. Тем самым препятствует моему трудоустройству», - сказал С.КАЛУГИН, при этом добавил, что сейчас готовятся исковые заявления в суд по этому поводу.

По словам В.САВЧУКА и С.СЛЫНЬКО, подобные действия со стороны правления банка осуществляются также и по отношению к ним.

Кроме того, С.КАЛУГИН добавил, что после увольнения "по соглашению сторон" руководство банка пытается инициировать возбуждение против него уголовного дела.

Свои увольнения экс-руководители подразделений называют «кадровыми чистками» с целью «найти козлов отпущения и стрелочников» в связи с просчетами руководства в кредитной политике банка «Форум».

В пресс-службе банка «Форум» прокомментировали данную информацию, со ссылкой на председателя правления банка «Форум» Ярослава КОЛЕСНИКА, следующим образом: «Все указанные сотрудники покидали наш банк в строгом соответствии с требованиями украинского законодательства».

При этом, по информации пресс-службы, С.КАЛУГИН уволен с должности управляющего Днепропетровским филиалом банка по его собственному желанию, В.САВЧУК – по соглашению сторон, С.СЛЫНЬКО - в связи с сокращением штата.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 17,105 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 15,311 млрд. грн., обязательства - 16,721 млрд. грн., уставный капитал - 2,260 млрд. грн., собственный капитал - 383,518 млн. грн.

Банк «Форум» по итогам первого полугодия 2010 г. получил убыток в 1,478 млрд. грн. Немецкий Commerzbank владеет 89,3% акций банка «Форум».