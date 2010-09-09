Стратегическим предприятиям рассрочат долги в ПФУ. ВР приняла закон

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О сокращении задолженности перед Пенсионным фондом Украины предприятий, имеющих стратегическое значение, и угледобывающих предприятий и восстановлении пенсионных прав их работников".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 258 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Действие этого закона распространяется на предприятия независимо от формы собственности и вида деятельности, отнесенные к перечню предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного Кабинетом министров Украины, которые являются страхователями по закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (далее - страхователи). Закон предусматривает рассрочку сумм просроченной задолженности из уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, штрафов и пени, которые начислены и не оплачены или подлежат начислению.

Суммы недоимки, возникшие на день вступления в силу этого закона, по обращению страхователя могут быть рассрочены сроком до 60 календарных месяцев со дня заключения с территориальным органом Пенсионного фонда Украины соответствующего договора. Рассрочка недоимки осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, при условии предоставления страхователем гарантии банка, другой финансовой организации, страховой организации на соответствующую сумму. Обращения страхователей относительно рассрочки недоимки, поступившие позднее, чем после 90 календарных дней со дня вступления в силу этим законом, не рассматриваются. Рассроченные суммы недоимки подлежат уплате равными частями.

Рассрочка предоставляется под проценты, рассчитанные за период, который начинается со дня заключения договора о рассрочке недоимки, и заканчивается днем погашение рассроченной суммы, исходя из учетной ставки Национального банка Украины, действующей на время уплаты очередного месячного платежа. Указанные проценты насчитываются страхователем, но не платятся, за исключением случаев, когда договор о рассрочке недоимки подлежит расторжению.

Форма типового договора о рассрочке недоимки определяется правлением Пенсионного фонда Украины. Проценты, начисленные согласно части пятой этой статьи, списываются во время окончательного погашения рассроченной недоимки. Договор о рассрочке подлежит расторжению, которое влечет за собой обязанность страхователя оплатить невнесенную сумму рассроченной недоимки, а также проценты, начисленные в соответствии с частью пятой этой статьи на такую рассроченную сумму недоимки, в случае, если страхователь наращивает новую недоимку и/или не платит очередную часть рассроченной недоимки на протяжении трех базовых отчетных периодов; ликвидируется; признается неплатежеспособным в установленном законом порядке.

Расторжение договора о рассрочке недоимки влечет за собой обязанность страхователя оплатить невнесенную сумму рассроченной недоимки, а также проценты, начисленные в соответствии с частью пятой этой статьи на такую рассроченную сумму недоимки.

Согласно закону, в случае принятия решения о рассрочке недоимки штрафы и пеня на рассроченные суммы недоимки не насчитываются. Суммы штрафов и пени, которые начислены и не оплачены или подлежат начислению на день вступления в силу этим законом, могут быть рассрочены сроком до 60 календарных месяцев со дня заключения договора о рассрочке штрафов и пени по форме и в порядке, установленными правлением Пенсионного фонда Украины.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.