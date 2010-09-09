Парламент внес изменения в законы относительно факторинга

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно факторинга".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 269 народных депутатов из 292 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, банк имеет право заключить договор факторинга (финансирование под отступление права денежного требования), согласно которому он передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение второй стороны за плату, а вторая сторона отступает, или обязуется отступить банку свое право денежного требования к третьему лицу. Общие условия и порядок осуществления факторинговых операций определяются Гражданским кодексом Украины, другими законодательными актами, а также нормативно-правовыми актами Национального банка Украины и специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Финансовые учреждения имеют право предоставлять услуги по факторингу с учетом требований Гражданского кодекса Украины и данного Закона. Финансовое учреждение, предоставляющее услуги по факторингу, может предоставлять услуги по ведению учета денежных требований, предоставление ручательства за выполнение должником своей обязанности по денежному требованию поставщиков товаров (услуг) и предъявление к уплате денежных требований от имени поставщиков товаров (услуг) или от своего имени, а также другие услуги, направленные на получение средств от должника.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.