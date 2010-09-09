ВР приняла закон об обращении векселей

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обращению векселей".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 250 народных депутатов из 292 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что выдача векселя без наличия денежного долга за фактически поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги или без определения в соответствующем договоре условия проведения расчетов с применением векселей или с указанием суммы платежа по векселю, который превышает сумму обязательств трассата перед трассантом или векселедателя (по переводному векселю - трассанта) перед лицом, которому или по приказу которого должен быть осуществлен платеж, влечет за собой наложение штрафа от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом, во время проведения расчетов с государственным бюджетом запрещается использовать векселя, кроме случаев, установленных законом. Во время проведения расчетов с местным бюджетом запрещается использовать векселя.

За выдачу векселя без наличия денежного долга за фактически поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги или без определения в соответствующем договоре условия проведения расчетов с применением векселей или с указанием суммы платежа по векселю, который превышает сумму обязательств трассата перед трассантом или векселедателя (по переводному векселю - трассанта) перед лицом, которому или по приказу которого должен быть осуществлен платеж, влечет за собой наложение штрафа на юридическое лицо - векселедателя (по переводному векселю - трассанта) от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Органы государственной налоговой службы, органы государственной контрольно-ревизионной службы, Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондового рынка составляют протоколы о нарушении требований этой статьи в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Украины об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о нарушении требований этой статьи осуществляется судами в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.