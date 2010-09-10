Выход мировой экономики из кризиса замедлился - ОЭСР

Процесс оздоровления мировой экономики и темпы ее выхода из кризиса неожиданно замедлились. В этих условиях правительствам следует продлить или даже расширить программы по стимулированию национальных экономик.

Об этом говорится в докладе Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), сообщает ИТАР-ТАСС.

"Новые данные говорят о том, что происходит спад темпов восстановления мировой экономики, и эта тенденция достаточно акцентирована", - заявил, представляя документ, главный экономист ОЭСР Пир Карло ПАДОАН. Он дал понять, что специалисты обеспокоены нынешним развитием событий, когда правительства ряда стран Запада "начинают сворачивать программы по стимулированию национальных экономик с тем, чтобы сократить дефицит госбюджетов".

В своем докладе ОЭСР выступила с рекомендацией сохранить данные программы еще "по крайней мере на несколько месяцев, так как нынешнее ослабление экономической конъюнктуры может стать достаточно кратким".

"Если же нынешняя тенденция окажется долгосрочной и мировая экономика повторно входит в фазу спада, то тем более центробанки должны скупать активы и поддерживать учетную ставку, близкую к нулевой, а правительствам следует перенести на более позднее время начало сокращения госбюджетов", - полагают аналитики ОЭСР.

Справка УНИАН. Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является одной из наиболее влиятельных международных организаций, которая занимается вопросами экономического развития.

ОЭСР основана в 1961 году и на сегодняшний день объединяет 30 стран.

Бюджет организации составляет 342,9 млн. евро и сформирован за счет членских взносов.

Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже (Франция).