Азаров рассказал, сколько лет еще будут "трудными"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует выход Украины из экономического кризиса через два-три года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе на совещании по актуальным вопросам развития Крыма.

«2-3 года ситуация в стране будет трудной. Почему она будет трудной? Прежде всего, потому что мы еще не вышли из кризиса. Мы не вышли на докризисный уровень производства», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его данным, Украина сейчас производит меньше, чем в 2007 году, а ее затраты выросли в 1,5 раза.

«Как же увязать возможность экономики и необходимость государственных расходов? Мы имели в прошлом году дефицит бюджета 16%. Каждая вторая гривна была заемная. Дальше мы не могли так жить», - сказал глава правительства.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что альтернативы повышению цены на газ для населения Украины не было.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.