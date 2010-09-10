Минск связывает долговые обязательства Украины с демаркацией украинско-белорусской границы

Министерство иностранных дел Беларуси связывает сроки возможного обмена грамотами о ратификации Договора между Беларусью и Украиной с результатами переговоров об экономическом сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ, отвечая на вопрос о возможных сроках обмена ратификационными грамотами.

"Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы и комиссии, в которых работают первые вице-премьеры наших правительств. Очередная их встреча намечена, если я не ошибаюсь, на вторую половину сентября, и от результатов работы этой группы будет во многом зависеть ответ на ваш вопрос", - сказал С.МАРТЫНОВ.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что обмен ратификационными грамотами должен был состояться во время встречи президентов Украины и Беларуси Виктора ЯНУКОВИЧА и Александра ЛУКАШЕНКО 28 мая 2010 года в г. Батурине Черниговской области. Однако эта встреча была отменена.

Белорусские СМИ сообщали, что встреча отменена из-за проблемы с урегулированием финансовой задолженности Украины перед Беларусью.

18 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что Украина признала 134 млн. дол. долга перед Беларусью.

"Сумма долга зафиксирована в межгосударственных переговорах и признана украинской стороной. Теперь нужно искать механизм решения этого вопроса. Сегодня эта сумма составляет 134 млн. дол. Дискуссия велась сложная, называли разные цифры – от 300 до 50 млн., но названная мной цифра несколько раз фиксировалась в документах. Очевидно, нам придется решать эту ситуацию", - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Дипломат подчеркнул, что белорусская сторона связывает долговые обязательства Украины с демаркацией украинско-белорусской границы. "В этом и заключается проблема - связаны два вопроса, который в принципе не могут быть связаны. Потому что один из них решается росчерком пера и совместной работой, а второй - завязан на парламент, на правительство. На бюджет государства", - объяснил он.

Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО 17 мая 2010 года подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Украиной о государственной границе". Этот договор был подписан в Киеве 12 мая 1997 года. Договор о госгранице вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами.

Справка УНИАН. Беларусь связывала ратификацию Договора о государственной границе, подписанного в 1997 году, с урегулированием финансовых обязательств Украины перед Беларусью, которые сформировались после 1991 года в результате отказа во взаимных расчетах от советского рубля.

Украина и Беларусь в 2003 году подписали двусторонний протокол, в соответствии с которым был определен объем финансовых обязательств Украины на уровне 134 млн. дол.

Украинская сторона в ноябре 2003 года предлагала Беларуси на 80% погасить задолженность путем обустройства границ и строительства пограничных переходов.

Осенью 2009 года министры иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и Беларуси Сергей МАРТЫНОВ достигли договоренности, которая позволила активизировать процесс ратификации договора о госгранице и довести его до логического завершения.