FOREX CLUB: о ситуации на валютном рынке

Курс евро/доллар в ходе торгов 9 сентября поднялся вверх после незначительного снижения в ходе азиатской торговой сессии. Это произошло несмотря на то, что макроэкономическая статистика на настоящий момент не дает оснований для предположений о стабилизации ситуации, на данном смутном фоне даже минимальное увеличение индекса потребительских цен по Германии (0,1%) дало основания трейдерам для некоторого восстановления уверенности, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

В компании собщили, что для фунта европейская сессия была ознаменована публикацией решения Банка Англии по основной процентной ставке, а также общего сальдо торгового баланса. Ставка осталась на прежнем уровне, а вот общее сальдо торгового баланса в июле составило -4,9 млрд. фунтов, что недалеко от послевоенного уровня для Британии, в связи с чем зам. премьер-министра Ник Клегг заявил, что процесс восстановления экономики страны будет «неровным». Отсутствие намека на повышение ставки Банка Англии в обозримом будущем разочаровало трейдеров и подкосило фунт до минимума 1.5374.

На открытии американских рынков опубликованные данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработице в США отразили увеличение этих самых заявок до 451 тыс. (прогноз 470 тыс.), что сыграло против доллара и помогло фунту немного «оклематься» (максимум составил 1.5476), а евро помогло пойти дальше в гору, до уровня 1.2766. Тем не менее, снижение фондовых рынков США остудило пыл трейдеров, и доллар вновь укрепил позиции благодаря статусу валюты-убежища.

Пара доллар/иена не опускалась ниже 83.47, так как трейдеры не спешили покупать японскую валюту даже на негативных новостях.

Прогноз на сегодня, 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, из основных публикуемых новостей аналитики FOREX CLUB в Украине отмеачют индексы цен производителей в Великобритании, уровень безработицы в Канаде, изменение объёма запасов на складах оптовой торговли в США и данные по импорту и экспорту Китая.

Отсутствие важных данных по еврозоне (опубликованы будут лишь второстепенные, например, по Франции и Италии) может позволить единой валюте несколько восстановиться. Поддержкой, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет уровень 1.2620, а ближайшим сопротивлением – 1.2770. Поддержкой фунту останется уровень 1.5350, а сопротивлением будет 1.5500. Для франка вероятен диапазон 1.0080-1.0190, а доллар/иена продолжит движение в узком диапазоне 83.50-84.30.