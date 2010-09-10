Котировки по доллару продолжают падать

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9130/7,9215 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2562/0,2566 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0485/10,0620 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2700/1,2702 долл./евро (четверг, 9 сентября, - 1,2673/1,2676 долл./евро).

В четверг, 9 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9200 грн./долл.