Кабмин назначил Пудрыка гендиректором «Государственной инвестиционной компании»

Кабинет министров Украины назначил Валерия ПУДРЫКА генеральным директором государственного предприятия «Государственная инвестиционная компания».

Это предусмотрено правительственным распоряжением от 6 сентября 2010 года №1778-р, которое размещено на официальном сайте Верховной Рады.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Государственная инвестиционная компания» создано согласно постановлению Кабинета министров Украины от 9 июня 2010 года №471. Предприятие находится в сфере управления Государственного агентства по инвестициям и развитию.

В. ПУДРЫК закончил Макеевское медучилище (специальность "фельдшер"), Донецкий политехнический институт (специальность "горный инженер") и Донецкий филиал Киевского института "Коммунэкономика" (специальность "учет и аудит"). Работал заместителем главы правления Государственного ипотечного учреждения (до ноября 2009 г.), заместителем главы "Укравтодора" (апрель-июнь 2010 г.).