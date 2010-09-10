Госкомитет: закон об отдельных территориях может спровоцировать оффшорные схемы

Законопроект о развитии предпринимательской деятельности на отдельных территориях может привести к росту коррупции и создать условия для развития оффшорных схем ведения бизнеса.

К такому выводу пришел Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства после анализа данного законопроекта, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Отмечается, что комитет выступил против принятия проекта закона.

Часть норм может способствовать коррупционным действиям и злоупотреблениям как со стороны тех, кто пытается создать на своей территории зону свободного предпринимательства, так и со стороны тех, кто будет предоставлять такое право.

«В то же время данный закон создает условия для искусственного ухудшения показателей социально-экономического состояния регионов или населенных пунктов со стороны местной власти с целью получения соответствующего статуса и льгот», - говорится в сообщении Госкомпредпринимательства.

В законопроекте также предусмотрено построение ограждения зоны свободного предпринимательства. Использование средств на обустройство заборов на тысячах объектов вряд ли поможет оздоровлению отечественной экономики, считают эксперты комитета. Так же, как и создание таможен на таких территориях. «Это потребует дополнительного привлечения значительного количества работников таможенной службы и дополнительных расходов из государственного бюджета», - отмечают в комитете.

Соответствующие замечания к законопроекту Госкомпредпринимательства направило в Министерство экономики с выводом о нецелесообразности принятия документа.

Справка УНИАН. Законопроект №6703 о развитии предпринимательской деятельности на отдельных территориях зарегистрирован в Верховной Раде от 14 июля 2010 года.