Курс доллара в банках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился, по сравнению с 9 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,96 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,99/10,15 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,93-10,11 грн./евро, по продаже – в пределах 10,08-10,23 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 9 сентября, также немного понизился и сегодня составляет 0,2510/0,2579 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., курс продажи – 7,96 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,96 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня не изменился и сегодня составляет 10,02/10,15 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,11 грн./евро, по продаже – в пределах 10,08-10,23 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,2%, по сравнению с 9 сентября, и сегодня составляет 0,2512/0,2582 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,92/7,97 грн., евро – 9,95/10,23 грн., рубль – 0,2350/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,92/7,97 грн., евро – 9,90/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,95 грн., евро – 9,93/10,23 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,055276, к российскому рублю – 0,25609.