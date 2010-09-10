НБУ констатирует увеличение спроса на валюту

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует увеличение с начала сентября спроса на валюту.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

«С начала сентября на межбанковском валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту, которое совпало с проведением ежемесячных расчетов за импортированный газ. В этих условиях наличный сегмент валютного рынка продемонстрировал повышенную чувствительность к колебаниям обменного курса гривни, что привело к увеличению чистого спроса населения на иностранную наличность», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, снижение рыночных котировок гривни составляло на межбанковском валютном рынке 0,44% - до 7,9213 грн./долл., а на наличном, по операциям по продаже долларов США - 0,64%, до 7,9546 грн./долл.

Для сглаживания негативных рыночных ожиданий Национальный банк Украины осуществил ряд интервенций как по продаже, так и по покупке иностранной валюты. Благодаря этому в конце недели произошла стабилизация межбанковского валютного рынка.

Официальный курс гривни к доллару США с начала сентября снизился на 0,28%, до 7,9082 грн./долл. США, а относительно евро - на 0,4%, до 10,0553 грн./евро. Относительно российского рубля гривня укрепилась на 0,42%, до 2,5609 грн./10 рублей.