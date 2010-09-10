Astrum: обменный курс возвращается поближе к отметке 7,9 грн./долл.

Обменный валютный курс в настоящее время возвращается поближе к 7,9 грн./долл.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в четверг, 9 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с двумя интервенциями одновременно. Он продавал доллары по курсу 7,9200 грн./долл. и покупал их по курсу 7,9082 грн./долл. По мнению аналитика, «данные действия были осуществлены с целью продемонстрировать рынку, что центробанк не ожидает нестабильности обменного курса, а также в очередной раз задекларировать решимость держать обменный курс стабильным».

Как отметил А.БЛИНОВ, игроки рынка последовали данному ориентиру, и межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9155-7,9205 грн./долл.: гривня укрепилась к доллару на 0,1%. При этом валютный рынок закрылся котировками 10,0715-10,0805 грн./евро: гривня укрепилась к евро менее чем на 0,1%. С начала 2010 года украинская валюта укрепилась на 1% к доллару и на 13,8% - к единой европейской валюте, сообщил аналитик.