Межбанк закрылся снижением котировок по доллару и евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9130/7,9215 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9105/7,9160 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9090/7,9150 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:30 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9190 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2562/0,2566 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2562/0,2565 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2561/0,2564 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,87 рублей за доллар (+0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2645/1,2745 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0485/10,0620 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0755/10,0850 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,0640/10,0740 грн./евро.