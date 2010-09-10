Собственный капитал банков в августе сократился на 2% – до 130,5 млрд. грн.

Собственный капитал банков в августе 2010 года сократился на 1,7% и на 1 сентября 2010 года составил 130,5 млрд. грн., или 14,5% пассивов банков.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, в структуре собственного капитала уплаченный зарегистрированный капитал составляет 102,7%, эмиссионные разницы – 5,6%, общие резервы и фонды банков – 9,7%, результаты прошлых лет – «минус» 18,3%.

Обязательства банков в августе т.г. сократились на 0,3% и на 1 сентября 2010 года составили 771,6 млрд. грн.

Основными составляющими обязательств являются средства физических лиц – 249,5 млрд. грн., срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты, которые получены от других банков, – 162,4 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования – 130,7 млрд. грн.

Активы банков за август т.г. сократились на 0,5% и на 1 сентября 2010 года составили 902 млрд. грн., общие активы сократились на 0,4 млрд. грн. – до 1041,2 млрд. грн.

Наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ составляют 5% от суммы общих активов, остатки средств на корсчетах в других банках – 5,3%, кредитные операции – 70,3%, вложение в ценные бумаги – 6,6%, дебиторская задолженность – 2,7%, основные средства и нематериальные активы – 3,9%.

По состоянию на 1 сентября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков.

В состоянии ликвидации находятся 18 банков, из них 17 банков ликвидируются по решению НБУ, один – по решению хозяйственных (арбитражных) судов.