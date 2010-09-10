Банки России увеличили привлечение вкладов за август на 1,4%

Российские Банки без Сбербанка увеличили объем привлеченных вкладов населения в августе на 1,4% после роста на 2,6% в июле, сказал РИА Новости первый зампред Банка России Геннадий Меликьян.

"В августе этого года рост выше, чем в августе 2009 года, когда он составил 1,2%", - сказал Меликьян в пятницу.

Всего с августа прошлого года по август этого года организованные сбережения населения РФ выросли на 35,8%.