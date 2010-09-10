Банки России увеличили привлечение вкладов за август на 1,4%
17:17, 10 сентября 2010Финансы
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Российские Банки без Сбербанка увеличили объем привлеченных вкладов населения в августе на 1,4% после роста на 2,6% в июле, сказал РИА Новости первый зампред Банка России Геннадий Меликьян.
"В августе этого года рост выше, чем в августе 2009 года, когда он составил 1,2%", - сказал Меликьян в пятницу.
Всего с августа прошлого года по август этого года организованные сбережения населения РФ выросли на 35,8%.
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