За 8 месяцев дефицит бюджета Греции сократился на 32%

Дефицит бюджета правительства Греции впервые за восемь месяцев 2010 года сократился на 32,2%. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщило Министерство финансов страны, сообщает k2kapital.

По данным греческого Минфина, бюджетный дефицит без учета расходов муниципальных властей и служб обеспечения общественной безопасности за январь-август текущего года составил 14,49 млрд евро. В министерстве отметили, что по прогнозам за отчетный период дефицит бюджета должен был сократиться только на 26,5%.

Министр финансов Греции также опроверг слухи о том, что правительству страны не удастся сократить этот показатель до 39,5% к концу 2010 года. По его словам, эта цель будет достигнута.

Несмотря на солидное снижение бюджетного дефицита, греческим властям пока не удается достичь цели - сокращения этого показателя на 39,5% к концу года.