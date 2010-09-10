Гостаможслужба планирует перечислить в этом году в бюджет 73-86 млрд. грн.

По итогам текущего года Государственная таможенная служба Украины намерена перечислить в бюджет 73-86 млрд. грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей СЕМКА сегодня на время пресс-конференции.

По его словам, таможенники перечисляют в бюджет ежедневно 350-360 млн. грн., что почти на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Речь идет об оформленных платежах без учета природного газа… Если мы берем импорт товаров без газа, то поступления выросли почти на 50%», - отметил С.СЕМКА.

«Коррекция таможенной стоимости за последние 4 месяца, например, сумма поступлений выросла на более 2,5 млрд. грн…. На сегодня мы вышли на позитивную динамику увеличения поступлений в бюджет, даже по сравнению с динамикой импорта. Если мы говорим, что импорт у нас вырос на 40%, то у нас динамика роста импортных поступлений уже превышает рост объем импортных платежей», - сказал он.