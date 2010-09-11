Тигипко подтвердил, что продает свой бизнес

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что занимается продажей своего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Что касается продажи бизнеса - бизнес не продал пока что, но с удовольствием продам, если случиться. Продаю сейчас", - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что сделка по продаже российской группе ВТБ страхового бизнеса С.ТИГИПКО может состояться уже в сентябре. Под контроль россиян может перейти лайфовая компания СК "ТАС" и рисковая СГ "ТАС".