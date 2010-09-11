Янукович ищет в Китае замену для США - польский эксперт

Украинская власть во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на фоне ослабления интереса к Украине американцев ищут нового сильного партнера, которым потенциально видят Китай.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в анализе визита В.ЯНУКОВИЧА в Китай в начале сентября, который подготовил Центр Восточных исследований (OSW, Варшава).

„Сближение с Китаем является проявлением новой украинской политики многовекторности: на фоне ослабления интереса США к региону Восточной Европы, Украина пытается искать новых сильных партнеров. Многочисленные заявления представителей украинской власти свидетельствуют о том, что Киев видит в такой роли Китай”, - отмечается в анализе.

Эксперт центра Славомир МАТУШАК отметил, что украинская власть пытается, в первую очередь, привлечь китайские инвестиции, добавив, что страны имеют значительный потенциал сотрудничества в энергетической, космической, сельскохозяйственной сферах и построении инфраструктуры, в том числе, к Евро-2012.

Китай, в свою очередь, ищет возможности для инвестирования своих огромных валютных резервов.

„Украина, которая ведет переговоры об углубленной зоне торговли с ЕС, может быть привлекательным партнером”, - отметил эксперт.

Кроме этого, Украина и Китай не имеют политических противоречий, что не ставит дополнительных препятствий для экономического сотрудничества.

В то же время эксперт обратил внимание, что предыдущее сотрудничество китайцев с государствами региона, в частности Беларусью и Молдовой, доводит, что декларации китайских чиновников не всегда совпадают с реальными воплощенными проектами.

По мнению аналитика, выводы на тему развития китайско-украинского сотрудничества, которое в первую очередь будет зависеть от позиции Китая, можно будет делать в 2011 году, когда должны начать реализовываться первые задекларированные проекты.

Эксперт заметил, что Китай до недавнего времени избегал активной экспансии на рынок Восточной Европы, добавив, что на китайскую политику в этом деле важное влияние будет иметь позиция России.