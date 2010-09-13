Базельский комитет одобрил глобальную реформу мирового банковского сектора

Базельский комитет по банковскому надзору одобрил 12 сентября глобальную реформу мирового банковского сектора. Получившая название "Базель-3", она призвана повысить финансовую устойчивость мировой финансовой и банковской систем за счет увеличения банковских ликвидных резервов и улучшения их качества.

Ключевым положением реформы является повышение до 4,5 проц минимального размера ликвидного резерва собственного капитала банка или так называемого коэффициента основного капитала первого уровня. Ранее этот уровень составлял 2%.

Новый стандарт по структуре резервов должен быть выполнен банками к 1 января 2019 г.

С нынешних 4,5 проц до 6 проц повышен уровень капитала первого уровня банка, который представляет его наиболее ликвидные активы. В дополнение к нему решением Базельского комитета каждый банк обязан создать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5%.

Принята и еще одна норма, согласно которой в случае возникновения кризисной ситуации в мировой финансовой системе, банки должны выделять в особый стабилизационный фонд до 2,5 проц капитала, в зависимости от размеров банков и их уязвимости.

Введение новых норм по требованию к структуре активов и капитала банков начнется с января 2013 г и полностью завершится к январю 2015 г. При этом с января 2016 г по январь 2019 г банки должны создать буферный резервный капитал.

Достигнута также договоренность, что правительства смогут предоставлять частным банкам новый капитал до января 2018 г.

Выработанные стандарты, касающиеся структуры активов и качества капитала банков, и согласованный график их введения поступают в ноябре на рассмотрение и утверждение саммита стран финансовой двадцатки, передает ПРАЙМ-ТАСС.