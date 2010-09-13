Quantum Дж.Сороса лидерует среди мировых хедж-фондов. Его вкладчики заработали 32 млрд. долл.

Самую большую прибыль для вкладчиков за всю историю существования хедж-фондов принес фонд Quantum Endowment, возглавляемый знаменитым американским финансистом, инвестором и филантропом Джорджем Соросом. Как передает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на лондонскую газету Financial Times, с момента основания фонда в 1973 г. вкладчики Quantum заработали в общей сложности 32 млрд долл.

На второй строчке в приведенном газетой перечне ведущих мировых хедж-фондов значится фонд Paulson & Co, который принадлежит разбогатевшему на ипотечном кризисе американскому предпринимателю Джону Полсону. Выручка вкладчиков этого фонда составила 26,4 млрд долл. И это при том, что Paulson & Co, созданный в 1994 г, на 21 год моложе Quantum. Активы, которыми непосредственно управляет фонд Paulson, превышают по стоимости активы хедж-фонда Дж.Сороса в соотношении 33 млрд против 28.

Рекордными активами среди десятков наиболее прибыльных хедж-фондов обладает Bridgewater Pure Alpha - 52 млрд долл. Однако совокупная прибыль инвесторов этого фонда, управляемого американским финансистом Рэем Далио, составляет 13,3 млрд, что позволило этому финансовому институту занять третью строчку по уровню доходов вкладчиков.

В общей сложности прибыль инвесторов 10-ти ведущих хедж-фондов мира составила около 154 млрд долл, что равняется примерно одной трети прибыли 7 тыс. финансовых институтов этого направления, существующих сегодня на планете.