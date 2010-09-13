Торги по доллару открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9110/7,9195 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2577/0,2581 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1415/10,1550 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2820/1,2822 долл./евро (пятница, 10 сентября, – 1,2700/1,2702 долл./евро).

В пятницу, 10 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривня по курсу 7,9082/7,9190 грн./долл.