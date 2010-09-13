Raiffeisen может быть причастен к отмыванию российских денег

Австрийская прокуратура намерена установить причастность крупнейшей банковской группы Австрии Raiffeisen к российскому делу о незаконном присвоении государственных средств на сумму в $230 млн., пишет Financial Times.

Издание отмечает, что средства, полученные преступным путем, это не только уже упомянутые $230 млн, которые две налоговые инспекции Москвы в конце декабря 2007 года вернули трем компаниям, проходящим по делу, в качестве налогового возврата, но и еще $240 млн, которые были выведены из России в период с ноября 2006 года по апрель 2008 года.

Причиной расследования деятельности Raiffeisen стало заявление инвестиционного фонда Hermitage Capital, чьим юристом был Сергей Магнитский. Hermitage обратился в прокуратуру и в Министерство внутренних дел Австрии, а также в FMA — международное агентство, занимающееся вопросами отмывания денег, с заявлением, в котором подробно указал, как из России выводились деньги на общую сумму $470 млн.

Ожидается, что расследование будет закончено к концу октября текущего года.