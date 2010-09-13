ЕБРР увеличил размер линии для «ОТП Банка» до 50 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил размер линии для «ОТП Банка» в рамках Программы содействия развитию торговли (Trade Facilitation Programme) на 30 млн. долл. - до 50 млн. долл. Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

Целью программы является развитие экспорта, импорта и внутренней торговли в странах деятельности ЕБРР, включая Украину. В рамках данной программы банк предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие риски международных транзакций, которые выполняются банками в странах деятельности ЕБРР. В программе участвует свыше 126 банков-эмитентов из 20 стран и более 700 подтверждающих банков со всего мира.

Общая возможная сумма гарантий ЕБРР для осуществления внешнеторговой деятельности клиентов OTP Bank в рамках Программы составляет 50 млн. долл. на срок до двух лет, из которых 20 млн. долл. также могут быть использованы для торгового финансирования.

Как объяснили УНИАН в ОТП Банке, это уже третье повышение лимита по Программе, участником которой банк является с 2002 года.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 июля составляли 26,790 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,748 млрд. грн., обязательства – 23,743 млрд. грн., уставный капитал - 2,868 млн. грн., собственный капитал - 3,047 млрд. грн.

«ОТП Банк» в первом полугодии 2010 года получил прибыль 236 млн. грн. против убытка 565 млн. грн. годом ранее.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 мая 20010 года он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму более 5 млрд. евро в рамках 197 проектов.