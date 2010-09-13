Отрицательное сальдо внешней торговли достигло 3,5 млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-июле 2010 года составило 3 млрд. 453,9 млн. долл., что на 9,5% больше, чем в январе-июле 2009 года (3 млрд. 155,3 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за январь-июль 2010 года экспорт товаров составил 27 млрд. 335,5 млн. долл. (на 33,3% больше показателя за январь-июль 2009 года), импорт – 30 млрд. 789,4 млн. долл. (на 30,1% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-июль 2009 г. – 0,87).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-июлем 2009 года увеличилась доля черных металлов – с 26,6% до 30,7%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 4,2% до 7,2%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 4,9% до 5,1%, руд, шлаков и золы – с 3,1% до 4,8%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,9% до 4,4%, продуктов неорганической химии – с 1,7% до 2%.

В то же время уменьшился удельный вес механических машин – с 7% до 6,5%, электрических машин – с 5,2% до 4,7%, зерновых культур – с 9,2% до 4,5%, изделий из черных металлов – с 5,5% до 3,6%, удобрений – с 2,5% до 1,7%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 4,3% до 5,5%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,6% до 5,2%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,7% до 4,9%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,6% до 2,5%. Уменьшился удельный вес энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,4% до 31,6%, механических машин – с 8,8% до 7,5%, фармацевтической продукции – с 4,4% до 3,9%.

По данным Госкомстата, в июле 2010 года экспорт товаров увеличился по сравнению с июлем прошлого года на 32,3% и составлял 4 млрд. 247,3 млн. долл., импорт – на 32,7%, до 5 млрд. 174,9 млн. долл. Отрицательное сальдо в июле т.г. составляло 927,6 млн. долл. против 688,9 млн. долл. за июль 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.