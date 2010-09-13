Золото незначительно набирает в цене

Цены на золото в понедельник, 13 сентября, изменяются незначительно, находясь под давлением после роста мировых фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 12.28 мск подорожал на 0,1 доллара - до 1246,7 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

По итогам торгов в понедельник азиатские фондовые индексы выросли в пределах 0,9-1,9%, европейские биржи, по состоянию на 12.21 мск, повысились на 0,4-0,6%, а ведущие американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в пятницу на 0,2-0,5%.

Дополнительным негативным фактором для цен на металл являются статистические данные из Китая, согласно которым промышленное производство в стране выросло в августе на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики ожидали роста показателя всего на 13%.

Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.