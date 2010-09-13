Главной особенностью этих выборов будет совместное использование админресурса - эксперты

По прогнозам экспертов главной особенностью местных выборов 2010 года будет совместное использование административного ресурса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА, представляя на пресс-конференции в Киеве результаты экспертного опроса, проведенного ее фондом 7-9 сентября этого года.

По ее словам, всего было опрошено 22 эксперта, которые по большей части отметили, что главной особенностью выборов будет усиление авторитарных тенденций и совместное применение админресурса (за это высказались 9 из 22 экспертов).

Также эксперты считают, что главными факторами, которые нужны для победы партии на этих выборах, является наличие финансовых возможностей и значительного административного ресурса.

Кроме того, весомые факторы, по мнению экспертов, - квалифицированная команда и наличие в списках известных лидеров.

Самую большую конкурентную и острую избирательную кампанию эксперты ожидают в центральных регионах Украины – где количество властного и оппозиционного электората приблизительно одинаково, и там, где Партия регионов может очутиться в меньшинстве, а именно - на западе.

Ни один из экспертов не считает, что выборы будут абсолютно честными. По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, большинство экспертов прогнозирует, что будут иметь место существенные системные нарушения в отдельных регионах, которые повлияют на полученные результаты в этой местности.

Основную угрозу эксперты видят в применении административного давления, в первую очередь, со стороны функционеров Партии регионов на местную власть, комиссию, оппозицию и ее спонсоров.

Кроме того, эксперты видят определенную опасность со стороны избирательных комиссий, которые могут сфальсифицировать подсчет голосов.

И.БЕКЕШКИНА отметила, что большинство экспертов считает, что общественные организации должны взять под контроль проведение избирательной кампании.

Также, подчеркнула она, эксперты видят опасность для демократии на местных выборах.

В частности, говоря о высокой угрозе применения административного ресурса и давления со стороны власти в ходе избирательной кампании, И.БЕКЕШКИНА напомнила о ситуации накануне президентских выборов 2004 года.

«До президентских выборов было Мукачево (выборы мэра г. Мукачево – УНИАН), и это, собственно, стало репетицией будущих президентских выборов», - отметила эксперт. Она напомнила, что в Мукачево три ведущие общеукраинские социологические фирмы провели экзит-пулы, но их результаты не совпали с официальными данными. «И что? Немного пошумели в парламенте. И все!», - отметила И.БЕКЕШКИНА.

Она выразила мнение, что в случае отсутствия адекватной реакции общественности и политических сил на угрозы, которые сегодня предусматривают эксперты, можно будет констатировать, что после местных выборов в Украине изменится общественный строй, а также политический и государственный режимы. «То есть, выборы местные, а выводы могут быть очень далеко идущими», - отметила И.БЕКЕШКИНА.