В Севастополе легализовать зарплаты помогут мобильные группы контроля

В Севастополе с целью легализации заработной платы на предприятиях будут созданы мобильные группы, в состав которых войдут представители экономического блока районных государственных администраций, а также милиции, налоговой милиции, инспекции по труду, управления Пенсионного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ на заседании коллегии администрации, рассмотревшей вопрос о результатах работы органов исполнительной власти по легализации зарплаты на предприятиях города.

По информации руководителя города, в июле в Севастополе средний уровень зарплаты увеличился на 1,4 тыс. предприятиях (61 %), а фонд оплаты труда возрос с 13,5 млн. грн. в мае до 15,8 млн. грн. Вместе с тем, еще не везде работники получают заработную плату не ниже минимальной.

«Политика государства - выйти на адресную помощь, но это можно будет сделать тогда, когда будет решен вопрос о получении работающими зарплаты не меньше минимальной», - сказал В.САРАТОВ.

Глава администрации также потребовал от чиновников при рассмотрении заявлений предприятий на участие в тендерах, конкурсах, на предоставление разрешений на размещение торговых объектов, при выдаче лицензии, продлении сроков аренды на земельные участки, рассмотрении вопросов о предоставлении новых земельных участков в аренду учитывать уровень заработной платы у наемных работников субъектов хозяйствования.

Кроме того, по информации В.САРАТОВА, согласно предоставляемым данным, около 70% адвокатов в городе получают зарплату ниже минимальной. В связи с этим он порекомендовал провести заседание коллегии адвокатов и разобраться в причинах такой ситуации, а также установить, соответствуют ли такие показатели истинному положению дел.

В.САРАТОВ обязал глав районных администраций каждую неделю проводить заседания рабочих групп по вопросам легализации заработной платы и занятости населения.