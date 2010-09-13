Профильный комитет требует предоставить рабочий проект Налогового кодекса

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики требует от Министерства финансов предоставить рабочий документ по проекту Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, данное требование озвучил глава комитета Сергей ТЕРЕХИН сегодня во время заседания общественной коллегии комитета.

В то же время, заместитель министра финансов Татьяна ЕФИМЕНКО сообщила, что завтра такой документ будет представлен членам комитета.

Во время общественной коллегии также был рассмотрен вопрос о создании тематических рабочих групп для обсуждения соответствующих разделов проектов Налоговых кодексов.