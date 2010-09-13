Закрытие межбанка: доллар достиг 7,9150/7,9215 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9110/7,9195 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9145/7,9165 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9150/7,9215 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2577/0,2581 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2575/0,2578 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2577/0,2580 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,7199 рублей за доллар (-0,1501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2685/1,2830 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1415/10,1550 грн./евро, к 12:00 цены установились на значениях 10,1425/10,1475 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,1360/10,1465 грн./евро.