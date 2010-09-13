Cальдо торгового баланса по товарам будет ухудшаться до конца года - эксперты

Cальдо торгового баланса по товарам будет неизбежно ухудшаться до конца текущего года.

Так прокомментировал УНИАН обнародованные сегодня данные Госкомстата о росте отрицательного сальдо заведующий отдела Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По его словам, среди фундаментальных факторов такого снижения - усиление инфляционных тенденций в экономике Украины в последние месяцы и ухудшение конкурентоспособности; отложенный спрос на импортные потребительские товары при отсутствии серьезных перспектив для роста экспорта металлургии; наконец, отсутствие правительственных мер стимулирования инвестиций в стратегические отрасли и протекционизма этих отраслей. "Пока правительство сконцентрировано на решении фискальных проблем путем налогов, а не стимулирования совокупного спроса, ждать улучшения экспортного потенциала не стоит", - отметил эксперт.

По оценке аналитика инвестиционной группы «Сократ» Александра САЛИВОНА, отрицательное сальдо торговли товарами к концу 2010 г. еще немного увеличится - до 3,6 млрд. долл. В то же время, по его словам, экспорт товаров в седьмом месяце 2010 г. продолжает расти быстрее импорта благодаря уверенному восстановлению машиностроительной отрасли и агрокомплекса. Аналитик также отметил, что рост импорта также является положительным, что говорит об увеличении внутреннего потребления и оживлении экономики.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с обнародованными сегодня данными Государственного комитета статистики Украины, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-июле 2010 года составило 3 млрд. 453,9 млн. долл., что на 9,5% больше, чем в январе-июле 2009 г. (3 млрд. 155,3 млн. долл.).