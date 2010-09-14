Евро значительно вырос по сравнению с долларом
09:30, 14 сентября 2010Финансы
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Евро сегодня значительно вырос против доллара. Американская валюта также понесла потери против других конкурентов, сообщает k2kapital.
Давление на доллар оказали неплохие экономические данные из Китая, а также повышение прогноза экономического роста в еврозоне. Кроме того, было достигнуто соглашение относительно регулирования банковского сектора.
Евро торгуется у отметки $1,2885 против $1,2712 в пятницу. Пара доллар/иена снизилась до 83,53 против 84,21. Пара евро/иена повысилась до 107,64 с 107,03. Индекс доллара снизился до 81,76 против 82,72.
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