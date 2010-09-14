Межбанк: доллар начал немного повышаться – 7,9130/7,9210 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 7,9130/7,9210 грн./долл., цены на российскую валюту понизились до 0,2575/0,2578 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2045/10,2175 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2892/1,2894 долл./евро (понедельник, 13 сентября, – 1,2820/1,2822 долл./евро).

В понедельник, 13 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./долл.