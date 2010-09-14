МВФ: Кризис закончится, когда все найдут себе работу

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан заявил, что кризис не закончится, пока не восстановятся рабочие места. Поэтому глобальный экономический кризис все еще далек от своего завершения, сообщает k2kapital.

По данным Международного валютного фонда за время кризиса число безработных в мире увеличилось более чем на 30 млн и составляет сейчас около 210 млн человек. Руководитель МВФ считает, что пока безработица не снизится значительно, об окончании кризиса будет говорить еще рано.

"Поэтому идея, что кризис уже позади нас, конечно, является неправильным представлением", - заявил Стросс-Кан, выступая на совместной пресс-конференции МВФ и Международной организации труда по вопросам борьбы с резким ростом безработицы в результате финансового кризиса.

"Очень важно, чтобы многие организации совместно проводили политику поощрения создания новых рабочих мест".

Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия заявил, что создание рабочих мест должно быть одной из ключевых задач наряду с низкой инфляцией и повышением бюджетной дисциплины. Глобализацию необходимо направить в правильном направлении. Для этого необходимо согласованность и сбалансированность всех политиков, а так же координация усилий и диалог между учреждениями разных стран. Проведенная конференция стала важным шагом в этом направлении.

В конференции приняли участие более 130 делегатов из разных стран. Среди них были премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и премьер-министр Испании Хосе Родригес Сапатеро. Обе страны борются с проблемной финансов и высоким уровнем безработицы