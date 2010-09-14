FOREX CLUB: прогноз ситуации на валютном рынке

Необходимость привлечения дополнительного капитала немецкими банками и странами Еврозоны будет оказывать давление на стоимость евро на текущей неделе. Кроме того, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, на динамику валют на мировом рынке повлияют публикации данных о потребительской инфляции, розничных продажах и притоке инвестиционного капитала в США, а также данные о потребительской инфляции в Еврозоне и индексе деловой активности ZEW по Германии.

Ожидается, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, что Банк Швейцарии и Банк Новой Зеландии на текущей неделе оставят процентные ставки неизменными на уровне 0,25% и 3%, соответственно. В комментариях к данному решению Банка Швейцарии участникам рынка стоит обратить внимание на прогноз темпов роста ВВП в 2010 году. Предыдущее прогнозное значение составляло 2%. Эксперты не исключают, что данная оценка может быть пересмотрена в сторону понижения и спровоцировать рост валютной пары USD/CHF.

Что касается Банка Новой Зеландии, то тот факт, что госрегулятор не собирается повышать процентную ставку в этот раз является несколько неожиданным, так как на предыдущем заседании 29 июля дальнейший рост ставки рассматривался как неминуемое событие. Комментарии Банка Новой Зеландии касательно состояния мировой и национальной экономик, вероятно, будут более негативными по сравнению с предыдущими заявлениями и могут привести к снижению стоимости новозеландского доллара по отношению к доллару США. Ценовой диапазон изменений курса валютной пары евро/доллар на текущей неделе – 1,2600–1,2900, британский фунт/доллар – 1,5230-1,5600.

Важными событиями, которые привлекут внимание трейдеров на мировом валютном рынке FOREX, будут: публикация данных по индексу потребительских цен в Великобритании, Еврозоне, США за август; выход данных о розничных продажах в США за август; публикация индекса деловой активности в Германии за сентябрь; решение по процентной ставке Банка Новой Зеландии и Банка Швейцарии; выход данных о производственной инфляции в США за август; публикация данных о притоке инвестиционного капитала в США за июль; выход данных о потребительской уверенности за сентябрь в США от университета Мичиган.

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине отмечает: «Стоимость европейской валюты на прошлой неделе на мировом валютном рынке FOREX снизилась на 1,7%. Европейская валюта начала торговаться в начале недели на уровне 1,2890, в конце недели торги по евро закрылись на уровне 1,2676. Стоимость британского фунта на прошлой неделе снизилась на 0,49%. Британская валюта в начале прошлой недели находилась на уровне 1,5430, закончилась же неделя для британского фунта уровнем 1,5354».