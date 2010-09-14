Банк России повысил с 15 сентября курс доллара и евро
12:34, 14 сентября 2010Финансы
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Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации с 15 сентября, вырос на 2,18 копейки - до 30,7049 рубля, курс евро увеличился на 20,29 копейки - до 39,5264 рубля, следует из данных Банка России, сообщает РИА Новости.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составила 34,67 рубля на среду против 34,57 рубля на вторник.
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