Цена золота повысилась

Цена на золото растет на торгах во вторник на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, которое делает драгоценный металл более привлекательным активом для инвестиций, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Декабрьский фьючерс на золото на 12.46 мск в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 0,6% - до 1255,3 доллара за тройскую унцию.

"Мы наблюдали значительное удешевление доллара и подорожание евро, - приводит агентство Bloomberg мнение главы отдела по торговым операциям Investec Australia Дарена Хеткота (Darren Heathcote). - Вовсе не удивительно, что цены на золото достигли таких высот. Мы по-прежнему можем попытаться преодолеть отметку 1275 долларов за унцию в недалеком будущем".

Доллар во вторник снижается в цене к иене и евро. Японская валюта в ходе торгов укреплялась к доллару до максимального значения с мая 1995 года уровня 83,09 иены за доллар на фоне победы премьер-министра Японии Наото Кана в выборах на пост главы Демократической партии, что снизило вероятность интервенций на валютном рынке.

Доллар на 12.57 мск подешевел к евро до 1,2887 доллара за евро против 1,2876 доллара за евро по итогам торгов понедельника. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,18% до 81,77 пункта.

Золото с начала текущего года подорожало на 14% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.