КС признал неконституционной норму закона о рассмотрении дел о соцвыплатах

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение закона о передаче дел о социальных выплатах от судов административного судопроизводства в суды гражданского судопроизводства.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение КС обнародовал сегодня председатель суда Анатолий ГОЛОВИН.

Таким образом, согласно решению КС, положение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами» от 18 февраля 2010 года №1691-VI, которым внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК) и Кодекс административного судопроизводства Украины (КАС), в соответствии с которыми рассмотрение споров, связанных с социальными выплатами, осуществляется в порядке гражданского судопроизводства, признано неконституционным в связи с тем, что введение такого порядка рассмотрения дел относительно социальных правоотношений значительно сужает объем права граждан на судебную защиту в спорах с органами государственной власти.

КС мотивировал свое решение тем, что на основании положений Конституции Украины о судебной специализации и о гарантировании каждому права на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц в Украине образована отдельная система судов административной юрисдикции.

Как отмечается в решение КС, с таким подходом все публично-правовые споры, в которых хотя бы одной из сторон является субъект властных полномочий, относятся к административной юрисдикции и по компетенции могут быть рассмотрены административными судами. Следовательно, соблюдение конституционного принципа специализации при принятии законов относительно организации и деятельности судов Украины является конституционной обязанностью законодателя.

Внесенные законом №1691 изменения в КАС и ГПК, по которым споры, связанные с социальными выплатами, изъяты из компетенции судов административной юрисдикции и переданы в подсудность гражданской юрисдикции, противоречат ч. 1 ст. 125 Конституции Украины.

КС признал, что это сужает содержание и объем прав и свобод граждан.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Виктор ШИШКИН, положения закона №1691 утрачивают действие со дня признания их неконституционными.

В то же время В.ШИШКИН отметил, что по закону о судоустройстве и статусе судей, который вступает в силу с 1 января 2011 года, рассмотрение дел о социальных выплатах передается в административные суды.

В связи с этим, по мнению В.ШИШКИНА, на период с сентября 2010 по январь 2011 года, когда не будет отдельного законодательного акта относительно рассмотрения дел, связанных с социальными выплатами, могут возникнуть правовые недоразумения. В.ШИШКИН считает необходимым принять на этот период какой-то законодательный акт для избежания недоразумений.